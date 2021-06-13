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22:00 (мск), источник: РБК

Владимир Кузьмин сообщил о госпитализации и «вакцине в три захода»

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил в своем Instagram, что его госпитализировали. Он сообщил, что ранее «в три захода» привился от коронавируса. По словам Кузьмина, он чувствует себя нормально.

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Источник: РИА "Новости"

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно», — написал он, отметив, что нормально себя чувствует.

Он призвал соблюдать осторожность, добавив, что сейчас в Москве «очередной пик» заболеваний.

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Владимир Кузьмин родился в Москве в 1955 году, 31 мая ему исполнилось 66 лет. В 1979 году он основал группу «Карнавал» вместе с Александром Барыкиным, был лидером группы «Динамик».

Наибольшую известность музыкант получил благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой в 1980-х годах. Кузьмин исполнял с ней дуэтом песню Игоря Николаева «Две Звезды», а также написал для певицы несколько композиций. В 2011 году получил звание народного артиста России. Среди самых известных песен Кузьмина — «Симона», «Когда меня ты позовешь», «Я не забуду тебя никогда».

Накануне о своей госпитализации сообщил певец Александр Буйнов, по его словам, он делал прививку от коронавируса в марте.

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