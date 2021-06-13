Привитые британцы начали умирать от индийского штамма COVID-19

Так, были полностью привиты 12 человек из 42 умерших после заражения индийским штаммом — примерно 29 процентов от общего числа. Однако эпидемиолог агентства PHE Меган Колл подчеркнула, что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить.
По информации исследователей, случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.
О том, что индийский штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании, стало известно ранее. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.
Разновидность так называемого индийского штамма B.1.617 была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40−60 процентов заразнее классического коронавируса.