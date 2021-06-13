Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июняДень донора крови, основание Севастополя, подписание "Шенгенского соглашения" и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
10Юбилей Барбары Брыльской
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
13 июня, источник: Lenta.Ru

Привитые британцы начали умирать от индийского штамма COVID-19

Треть жителей Великобритании, умерших от индийского штамма коронавируса, получила две дозы западных вакцин. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
00:27 (мск)В Петербурге в фан-зонах Евро-2020 вводятся новые антикоронавирусные меры
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

Так, были полностью привиты 12 человек из 42 умерших после заражения индийским штаммом — примерно 29 процентов от общего числа. Однако эпидемиолог агентства PHE Меган Колл подчеркнула, что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить.

Новость
Эпидемиолог назвала симптомы индийского штамма коронавируса

По информации исследователей, случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.

О том, что индийский штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании, стало известно ранее. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.

Разновидность так называемого индийского штамма B.1.617 была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40−60 процентов заразнее классического коронавируса.

 Раскрыта новая схема телефонного мошенничества
Безруков высмеял игру Бузовой в театре
Лидеры G7 договорились о поставке вакцин и подходе к России
Певец Кузьмин сообщил о госпитализации и «вакцине в три захода»
Стали известны первые слова пришедшего в себя футболиста Дании
В Роспотребнадзоре заявили о новых симптомах из-за мутаций COVID
Проценко рассказал о не прошедших вакцинацию пациентах
В Петербурге в фан-зонах Евро запретили услуги общепита
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Что случилось с футболистом Кристианом Эриксеном? Вчера во время матча Дания — Финляндия едва не произошла трагедия.
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Горячие темы на Авто
Праздник у страны сегодня -- 290
Размышления 160
Сколько максимально может стоить замена гофры глушителя? 105
К чему бы это. 101
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
В сети обсуждают фигуру Паулины Андреевой после родов Актриса впервые за долгое время вышла в свет (фото)
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь