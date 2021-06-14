Росстат оценил убыль населения в регионах

В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек. В 2020 году — 12,9 тыс. человек. Данные Татарстана сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.
Однако в Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 человек в 2019-м до 17,9 тыс. человек в 2020-м.
Москва стала лидером по абсолютному снижению численности населения: в 2019 году население столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в 2020-м сократилось на 24,6 тыс.
Северо-Кавказский федеральный округ традиционно показывает прирост населения, хотя в 2020 году он и сократился. Однако в двух регионах наблюдается отрицательная статистика: в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м — прирост в 1,3 тыс.), в Ставропольском крае убыль в 9,1 тыс. человек (в 2019-м — 3,6 тыс.).
Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза).
Согласно данным Росстата, есть регионы, где сохранился прирост, но убыль сильно увеличилась. Речь идет о Тюменской области и Карачаево-Черкесии. Так, в Тюменской области естественный прирост в 2020-м году составил 59 человек (в 2019-м — 3072). В Карачаево-Черкесии естественный прирост в прошлом году зафиксирован на отметке в 101 человека (годом ранее — 831).
В январе Росстат оценивал сокращение населения страны по итогам пандемийного 2020 года в 510 тыс. человек. Вице-премьер Татьяна Голикова в апреле сообщала, что по объективным причинам население России в ближайшие несколько лет продолжит уменьшаться. По прогнозам правительства, страна сможет выйти на положительные темпы прироста населения не раньше 2030 года.