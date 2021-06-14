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11:15 (мск), источник: ТАСС

Эксперт объяснила, в каких случаях можно заболеть COVID-19 после прививки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заразиться коронавирусной инфекцией после пройденной вакцинации можно, но не из-за самой прививки. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Источник: Reuters

«После прививки от коронавируса — не из-за нее, а при последующем заражении вирусом — иногда можно заболеть, описаны такие случаи. Есть некоторое количество людей, на которых вакцина не действует. Поэтому, вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть», — сказала она.

Пшеничная пояснила, что в таком случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений. При этом при появлении симптомов ОРВИ у привитого, следует обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест на коронавирус.

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