11:15 (мск), источник: ТАСС
Эксперт объяснила, в каких случаях можно заболеть COVID-19 после прививки
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заразиться коронавирусной инфекцией после пройденной вакцинации можно, но не
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«После прививки от коронавируса — не
Пшеничная пояснила, что в таком случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений. При этом при появлении симптомов ОРВИ у привитого, следует обратиться к врачу и сделать