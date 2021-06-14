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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 13 721 заразившегося коронавирусом за сутки

Число вылечившихся возросло на 8 312.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 721. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 222 408, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее был выявлен максимум с 13 февраля — 14 723 случая. Число выявленных за сутки случаев снизилось впервые за 11 дней. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, в Северной Осетии (по 0,04%), Магаданской области, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,05%). В частности, за сутки было выявлено 865 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 190 — в Республике Бурятия, 188 — в Нижегородской области, 170 — в Воронежской области, 156 — в Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 285 960 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 312. Всего уже выздоровели 4 809 647 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 959 пациентов в Санкт-Петербурге, 221 — в Ростовской области, 165 — в Воронежской области, 126 — в Свердловской области, 125 — в Республике Бурятия.

В России зафиксировали 371 смерть из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 357. Всего от инфекции умер 126 801 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 48 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 — в Нижегородской области, 13 — в Ульяновской области, по 12 — в Свердловской и Самарской областях, 11 — в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве и Подмосковье.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 590. Всего с начала пандемии было выявлено 1 241 307 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,53%. Днем ранее было выявлен максимум с 24 декабря — 7 704 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса, это максимум с 9 февраля. Общее число смертей составило 20 979. В столице были выписаны по выздоровлению 2 815 пациентов, за все время выздоровели 1 096 553. В настоящее время в столице болеют 123 775 человек.

Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области впервые с 2 февраля превысило 1 тыс. В регионе выявили 1 043 заразившихся за последние сутки и 282 664 с начала пандемии. Вылечились, по данным штаба, еще 898 человек, в общей сложности после заражения уже выздоровели 233 357 жителей региона (почти 82,6% всех инфицированных).

Штаб зарегистрировал в области за сутки 10 летальных исходов из-за новой инфекции. Всего, по его информации, в Подмосковье умерли 6 277 заболевших (2,2%). Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет в регионе 43 030.

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