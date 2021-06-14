11:07 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 13 721 заразившегося коронавирусом за сутки
Число вылечившихся возросло на 8 312.
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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 721. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 222 408, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее был выявлен максимум с 13 февраля — 14 723 случая. Число выявленных за сутки случаев снизилось впервые за 11 дней. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, в Северной Осетии (по 0,04%), Магаданской области, Республике Адыгея,
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 312. Всего уже выздоровели 4 809 647 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 959 пациентов в
В России зафиксировали 371 смерть
В частности, за сутки было зарегистрировано 48 летальных случаев в
Ситуация в Москве и Подмосковье.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 590. Всего с начала пандемии было выявлено 1 241 307 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,53%. Днем ранее было выявлен максимум с 24 декабря — 7 704 случая.
За сутки в Москве зарегистрировали 72 смерти
Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области впервые с 2 февраля превысило 1 тыс. В регионе выявили 1 043 заразившихся за последние сутки и 282 664 с начала пандемии. Вылечились, по данным штаба, еще 898 человек, в общей сложности после заражения уже выздоровели 233 357 жителей региона (почти 82,6% всех инфицированных).
Штаб зарегистрировал в области за сутки 10 летальных исходов