14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромную молнию показали в замедленной сьемке (видео)
Яркое зрелище.
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Фотограф Брэндон Пейн из США показал, как выглядит молния в замедленном видео.
В ролике электрический разряд расползается по всему небу, приобретая очертания то дерева, то русла реки. Впечатляющее зрелище было снято над городом Билокси в штате Миссисипи.
Ранее жительница США сняла на видео «безостановочные молнии», а фотограф из Германии показал в замедленной съемке устрашающую стену дождя.
Анна Лысенко
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