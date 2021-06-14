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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромную молнию показали в замедленной сьемке (видео)

Яркое зрелище.

Фотограф Брэндон Пейн из США показал, как выглядит молния в замедленном видео.

В ролике электрический разряд расползается по всему небу, приобретая очертания то дерева, то русла реки. Впечатляющее зрелище было снято над городом Билокси в штате Миссисипи.

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Ранее жительница США сняла на видео «безостановочные молнии», а фотограф из Германии показал в замедленной съемке устрашающую стену дождя.

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Еще больше интересного о природе

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