В Индии умер глава самой большой семьи в мире. У него было 38 жен и 89 детей
76-летний индиец Зиона Чана умер 13 июня, оставив после себя, по некоторым сведениям, 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Его семья считалась самой многочисленной в мире, хотя данные о ее точной численности, по разным сообщениям, немного разнятся.
Зиона Чана владел мебельной фабрикой и свиноводческой фермой и пользовался уважением односельчан не только как духовный наставник, но и как человек, обеспечивший многих из них работой. Деревня резко выделяется на фоне соседей своим достатком.
Жены и дети занимались огородничеством. Сам Зиона Чана до последних дней работал с утра до вечера, так как секта Чана Пол провозглашает упорный труд религиозным долгом человека.
В семье царили строгая иерархия, дисциплина и почитание ее главы.
По сообщением СМИ, домочадцы за один ужин съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса.
Зиона Чана был постоянным героем прессы и телевидения, а его дом — туристической достопримечательностью. Гости со всей Индии и из-за границы приносили деревне дополнительный доход.
Дом с сотней комнат, где живет «семья» | Источник:Getty Images
Невозможно утверждать с уверенностью, что полигамная семья Зионы Чаны действительно самая большая в мире. Есть и другие претенденты на этот титул.
К тому же и состав его семьи известен не точно. По некоторым сообщениям, она насчитывала 39 жен, 94 сына и дочери, 33 внука и одного правнука — всего 181 человека.
Рейтер сообщает, что свою первую жену, которая была на три года старше его, Зиона Чана встретил, когда ему было 17.
Однажды за один год он взял в жены сразу десять женщин.
Секту Чана Пол основал в 1942 году дед Зионы Чаны.
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