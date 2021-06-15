00:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
Головная боль и насморк: чем вариант Дельта отличается от «классического» ковида
Медики советуют людям быть предельно внимательными: новый вариант коронавируса отличается от прежнего другими симптомами.
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Список классических симптомов коронавируса, среди которых:
пополнился новыми:
Тут следует оговориться, что все эти новые симптомы следует рассматривать вкупе с другими признаками, характерными для заболевания ковидом, поскольку у каждого из них в отдельности может быть совершенно иная причина.
Так, людям страдающим сенной лихорадкой, как правило, хорошо знакомо саднящее ощущение в горле, у них может быть сильнейший насморк и головная боль, но причиной тому, скорее всего, является аллергия, вызванная сезонным цветением, преимущественно трав, что как раз и наблюдается в июне. Впрочем, если вы чувствуете, что сенная лихорадка или иное, привычное на первый взгляд недомогание, протекает не так, как обычно, всегда имеет смысл обратиться к специалисту.
Что касается вышеперечисленных симптомов применительно к ковиду, то, по словам исследователей, все дело в новом варианте, который получил название Дельта.
Как указывает автор исследования Zoe Covid Symptom study, профессор Тим Спектор, молодым людям, подхватившим вариант Дельта, может показаться, что у них просто сильный грипп.
Так что специалисты советуют всем, у кого появились вышеперечисленные симптомы, сделать анализ на ковид.
Исходя из данных, полученных его командой от тысяч людей, регистрирующих свои симптомы в специальных мобильных приложениях, профессор Спектор делает вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже.
«Мы с начала мая отслеживаем самые распространенные симптомы в мобильных приложениях, и они отличаются от прежних», — подчеркивает профессор и связывает такие изменения с ростом заражаемости вариантом Дельта, который первоначально был зарегистрирован в Индии, а сейчас составляет до 90% всех случаев в Великобритании.
И если заболевание
«Новый штамм, похоже, работает несколько
«Наш посыл таков, — продолжает профессор. — Если вы молоды, то, скорее всего, у вас будут мягкие симптомы, вам может показаться, что это просто грипп или легкое недомогание, но пожалуйста, не выходите из дома и закажите себе анализ на коронавирус».
Исследование, проводимое профессором Спектором, — далеко не единственное такого рода. Так, в ходе исследования React study, проведенного Имперским колледжем Лондона и охватившего более миллиона жителей Англии в то время, когда в стране еще доминировал «британский» вариант, или Альфа, было выявлено множество дополнительных симптомов, связанных с коронавирусом.
Помимо классических симптомов, явными признаками заболевания ковидом были названы озноб, потеря аппетита и мышечная боль.
При этом в официальных рекомендациях самыми важными признаками ковида
«Имеются и другие симптомы, связанные с Covid-19, — говорится в памятке, изданной британским минздравом. — Но эти симптомы могут иметь иную причину и сами по себе не служат поводом для обращения за анализом. Если вас беспокоят эти симптомы, обращайтесь за профессиональной помощью к вашему лечащему врачу».