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03:03 (мск), источник: Газета.Ру

Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года

Британская поп-группа Spice Girls выпустит новую песню впервые за последние 14 лет. Бывшие и действующие участницы соберутся в честь 25-летия со дня выхода хита Wannabe, с которым группа стала известной, сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2021

Песню «Feed Your Love» можно будет услышать 9 июля. Ее исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм.

Группа Spice Girls появилась в 1994 году в Великобритании. Коллектив просуществовал около 10 лет, после чего распался. Группа воссоединилась в 2018 году после того, как в нее вернулись все участницы, кроме Бекхем. В 2019 году Spice Girls оправились в гастрольный тур. Они дали 13 концертов, заработав £4,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что певица Lorde выпустила первую за четыре года песню и пляжный клип.

Геннадий Свидригайлов

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