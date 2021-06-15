03:03 (мск), источник: Газета.Ру
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года
Британская
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Песню «Feed Your Love» можно будет услышать 9 июля. Ее исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм.
Группа Spice Girls появилась в 1994 году в Великобритании. Коллектив просуществовал около 10 лет, после чего распался. Группа воссоединилась в 2018 году после того, как в нее вернулись все участницы, кроме Бекхем. В 2019 году Spice Girls оправились в гастрольный тур. Они дали 13 концертов, заработав £4,5 млн.
Ранее сообщалось о том, что певица Lorde выпустила первую за четыре года песню и пляжный клип.
Геннадий Свидригайлов