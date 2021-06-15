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 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
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03:26 (мск), источник: РБК

Власти Марокко смягчили условия для въезда россиян

Со вторника из России в Марокко можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (как местного, так и иностранного), или же с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

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Источник: Reuters

С 15 июня для прибывающих из России в Марокко граждан начали действовать более мягкие условия въезда. Россия включена министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации.

«Власти Марокко приняли дальнейшие меры по ослаблению ограничений на передвижение путешественников, желающих попасть на территорию страны», — говорится в сообщении министерства.

Со вторника россиянам для въезда в королевство потребуется либо свидетельство о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо сделанный в течение 48 часов отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

В марокканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обладатели иностранных сертификатов о вакцинации будут получать те же самые преимущества, что и получатели препаратов в Марокко.

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В списке «А», в котором находится Россия, также попали другие государства СНГ, кроме Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Власти королевства отметили, что новые послабления нацелены, в первую очередь, на возвращение марроканцев, проживающих за границей.

В марте Марокко официально одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего препарат разрешен почти в 70 странах мира.

С 10 июня российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции возобновил регулярное авиасообщение с Марокко, а также еще шестью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием и Хорватией. Самолеты между Москвой и Рабатом летают дважды в неделю. Кроме того, с прошлого четверга восстановлено чартерное сообщение с Албанией.

Михаил Котляр

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