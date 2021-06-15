03:26 (мск), источник: РБК
Власти Марокко смягчили условия для въезда россиян
Со вторника из России в Марокко можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (как местного, так и иностранного), или же с отрицательным
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С 15 июня для прибывающих из России в Марокко граждан начали действовать более мягкие условия въезда. Россия включена министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации.
«Власти Марокко приняли дальнейшие меры по ослаблению ограничений на передвижение путешественников, желающих попасть на территорию страны», — говорится в сообщении министерства.
В марокканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обладатели иностранных сертификатов о вакцинации будут получать те же самые преимущества, что и получатели препаратов в Марокко.
В списке «А», в котором находится Россия, также попали другие государства СНГ, кроме Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Власти королевства отметили, что новые послабления нацелены, в первую очередь, на возвращение марроканцев, проживающих за границей.
В марте Марокко официально одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего препарат разрешен почти в 70 странах мира.
С 10 июня российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции возобновил регулярное авиасообщение с Марокко, а также еще шестью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием и Хорватией. Самолеты между Москвой и Рабатом летают дважды в неделю. Кроме того, с прошлого четверга восстановлено чартерное сообщение с Албанией.
Михаил Котляр