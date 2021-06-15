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09:54 (мск), источник: Life.ru

Названы регионы РФ с самыми состоятельными семьями

Рейтинг составлялся из расчёта денежного остатка после минимальных затрат семейства. Основанием стала статистика по зарплатам.

Источник: MabelAmber/СС0

Определены регионы с самыми состоятельными семьями. По результатам 2020 года список возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, среди лидеров также другие нефтегазодобывающие регионы и обе столицы, а замыкает перечень Кабардино-Балкария. Такие данные получены в результате анализа средней зарплаты по региону. Аналитики подсчитали остаток денег в семейном бюджете россиян после минимальных затрат на работающих родителей и двух детей.

За исходные данные была взята средняя сумма заработка в 41,9 тысячи рублей. Исследование РИА «Новости» показало колоссальную разницу жизни в регионах. И тенденции к сокращению этого денежного разрыва пока нет, говорят аналитики.

  1. В ЯНАО после затрат условной семьи остаток составил 105,4 тысячи рублей.
  2. В Сахалинской области — а она на втором месте — 75,3 тысячи рублей.
  3. В московских семьях остаётся 73,4 тысячи рублей.
  4. Чукотка — 68,1 тысячи рублей.
  5. Магадан — 65 тысяч рублей.

По данным анализа, сложнее всего содержать семью в пяти российских регионах:

  1. Алтайский край оставляет в кошельках своих семей 9,8 тысячи рублей.
  2. Псковская область — 7,8 тысячи рублей.
  3. Чечня — 5,8 тысячи рублей.
  4. Ивановская область — 4,9 тысячи рублей.
  5. Кабардино-Балкария — 2,4 тысячи рублей.

В среднем от 10 до 15 тысяч рублей остаётся в семьях 19 регионов России. Подсчёт показал, что средний остаток свободных денег после минимальных затрат поднимается с 41,9 тысячи рублей до 53,1 тысячи при условии, если в семье один ребёнок.

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