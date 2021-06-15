09:54 (мск), источник: Life.ru
Названы регионы РФ с самыми состоятельными семьями
Рейтинг составлялся из расчёта денежного остатка после минимальных затрат семейства. Основанием стала статистика по зарплатам.
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Определены регионы с самыми состоятельными семьями. По результатам 2020 года список возглавил
За исходные данные была взята средняя сумма заработка в 41,9 тысячи рублей. Исследование РИА «Новости» показало колоссальную разницу жизни в регионах. И тенденции к сокращению этого денежного разрыва пока нет, говорят аналитики.
По данным анализа, сложнее всего содержать семью в пяти российских регионах:
В среднем от 10 до 15 тысяч рублей остаётся в семьях 19 регионов России. Подсчёт показал, что средний остаток свободных денег после минимальных затрат поднимается с 41,9 тысячи рублей до 53,1 тысячи при условии, если в семье один ребёнок.