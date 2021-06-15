В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев инфекции зафиксировано в Москве (6805), Московской области (1135) и Санкт-Петербурге (902).
Полностью выздоровели от COVID-19 на минувшие 24 часа 8597 пациентов. Число летальных исходов за 24 часа составило 379.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.
Ранее в этот же день руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов допустил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может существенно снизиться в течение месяца.
Эксперт напомнил, что в прошлом году спад наступил 15 июня. Однако, по его словам, в 2021-м волны заболеваемости сместились, поэтому «весенний» подъем начался не в конце апреля, а в июне.
Также во вторник в Роспотребнадзоре заявили, что победа над распространением коронавируса возможна только за счет массовой вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что крайне важно сделать прививку от COVID-19 летом, что позволит подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда традиционно возрастает заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими инфекциями капельного характера.
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».