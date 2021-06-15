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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черный дятел в Нижне-Свирском заповеднике уничтожил фотоловушку (видео)

Птицу заинтересовало найденное устройство и она решила узнать, что внутри

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области, пришедшие в июне проверить одну из фотоловушек, обнаружили неприятный сюрприз. Замаскированная на дереве камера оказалась сильно повреждена, но видео на ней сохранилось, а потому узнать виновника поломки не составило труда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что фотоловушку обнаружил черный дятел и, заинтересовавшись находкой, методично в течение нескольких дней долбил понравившееся отверстие камеры.

Проверив состояние устройства, сотрудники констатировали, что она не подлежит ремонту, а потому новых кадров с этого места пока ждать не стоит.

Екатерина Гура

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Во время загрузки произошла ошибка.
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