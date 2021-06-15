11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черный дятел в Нижне-Свирском заповеднике уничтожил фотоловушку (видео)
Птицу заинтересовало найденное устройство и она решила узнать, что внутри
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Сотрудники
Оказалось, что фотоловушку обнаружил черный дятел и, заинтересовавшись находкой, методично в течение нескольких дней долбил понравившееся отверстие камеры.
Проверив состояние устройства, сотрудники констатировали, что она не подлежит ремонту, а потому новых кадров с этого места пока ждать не стоит.
Екатерина Гура