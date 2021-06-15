12:11 (мск), источник: Смотрим
Умер космонавт Владимир Шаталов
15 июня на 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Владмир Александрович Шаталов. Печальную новость сообщили в Роскосмосе.
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Госкорпорация выразила соболезнования родным и близким покойного.
Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (сейчас
В июне 1943 года поступил в Воронежскую спецшколу
Первый свой полет в космос Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Он впервые осуществил ручное сближение и стыковку с другим космическим аппаратом — «Союзом-5». Второй раз Шаталов отправился в космос с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля «Союз-8». Третий полет он совершил в апреле 1971 года в качестве командира корабля «Союз-10».
С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Александрович работал на посту начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.