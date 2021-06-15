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13:16 (мск), источник: ТАСС

В Кремле не довольны темпами вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация остается добровольной.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — констатировал представитель Кремля. «И президент [РФ Владимир Путин] постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что «вакцинация — единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение». «Другого способа победить коронавирус не существует», — указал он, подчеркнув при этом, что «вакцинация добровольная».

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«Это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас, просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой», — уверен представитель Кремля. «Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», — сказал он.

Песков утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19. «Регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», — отметил представитель Кремля. По его словам, «руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые на земле считают необходимыми».

«Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации», — уверен пресс-секретарь президента.

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