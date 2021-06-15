13:16 (мск), источник: ТАСС
В Кремле не довольны темпами вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил журналистам во вторник
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«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — констатировал представитель Кремля. «И президент [РФ Владимир Путин] постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры», — сказал
Песков отметил, что «вакцинация — единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение». «Другого способа победить коронавирус не существует», — указал он, подчеркнув при этом, что «вакцинация добровольная».
«Это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас, просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой», — уверен представитель Кремля. «Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», — сказал он.
Песков утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о
«Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации», — уверен