Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
Фоторепортажи
10Юбилей Барбары Брыльской
37Художники нарисовали плакаты для городов России
13:56 (мск), источник: Газета.Ру

Минобрнауки разрешило московским вузам провести сессию удаленно

Министерство науки и высшего образования России разрешило московским вузам провести сессию удаленно с 15 по 19 июня в связи с ужесточением ограничений по коронавирусной инфекции, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководители учреждений несут личную ответственность за исполнение требований об определении численности сотрудников, которые могут обеспечить «бесперебойное и безопасное функционирование организаций».

Читайте также
Собянин заявил о взрывном росте заболевамости COVID-19 в Москве

Кроме того, они должны проконтролировать соблюдение эпидемиологических мер безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на удаленное обучение.

С 15 до 20 июня в Москве продлятся нерабочие дни, при этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В центре Гамалеи дали негативный прогноз по развитию эпидемии в России
«Вы для меня дно и не мужчина»: как Бузова поругалась с Губерниевым
В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от COVID
Умер космонавт Владимир Шаталов
Эриксен обратился к болельщикам после остановки сердца на поле
В МВД РФ объяснили, почему больше не разыскивают Тихановскую
Пес из Воронежа установил новый мировой рекорд (видео)
Эксперт раскрыл максимальный в России размер пенсии
В Индии умер глава самой большой семьи в мире
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Кино
Бузову довели до слез в прямом эфире Певица вступила в перепалку со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Картинки 623
Жильё взрослым детям 519
Заводить детей или нет. 421
Как помочь дочери? 376
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь