13:27 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Пес из Воронежа установил новый мировой рекорд (видео)
Он в одиночку протащил машину весом более тонны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На днях пес породы
Такой вид спорта называется вейтпуллингом, иначе говоря — перетаскиванием тяжестей. Это тяжелая атлетика для собак, которая кроме выносливости тренирует у животных способность равномерно распределять силы и нагрузку на мышцы и связки. Со стороны это может показаться довольно жестоким видом спорта, но на самом деле насилие и неуважительное отношение к собакам в нем строго запрещены.
По словам хозяина собаки Андрея Резова, Фараон занимается вейтпуллингом уже давно: «Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов “Интеррекорд”».