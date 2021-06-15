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13:27 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Пес из Воронежа установил новый мировой рекорд (видео)

Он в одиночку протащил машину весом более тонны.

На днях пес породы кане-корсо по имени Фараон поставил новый мировой рекорд. Он сдвинул с места машину весом в 1080 килограммов на 130 сантиметров вперед! Для ясности хозяева собаки записали это на видео:

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Такой вид спорта называется вейтпуллингом, иначе говоря — перетаскиванием тяжестей. Это тяжелая атлетика для собак, которая кроме выносливости тренирует у животных способность равномерно распределять силы и нагрузку на мышцы и связки. Со стороны это может показаться довольно жестоким видом спорта, но на самом деле насилие и неуважительное отношение к собакам в нем строго запрещены.

По словам хозяина собаки Андрея Резова, Фараон занимается вейтпуллингом уже давно: «Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов “Интеррекорд”».

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