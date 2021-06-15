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14:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как британский фермер случайно стал звездой ASMR в 84 года

Его голос вызывает у зрителей ощущение спокойствия и безопасности, некоторые даже называют его копией мастера Йоды.

Джон Батлер всю жизнь был обычным фермером, но однажды видео с ним появилось на YouTube и покорило миллионы человек.

Зрители заметили, что голос Батлера успокаивает и расслабляет их. Так в 84 года бывших фермер стал звездой поклонников ASMR-видео и медитации.

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