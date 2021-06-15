Самый маленький динозавр в мире оказался «странной» ящерицей

В марте 2020 года международная команда ученых сообщила об обнаружении в янтаре «самого маленького динозавра в мире», который получил название Oculudentavis khaungraae. Однако в конце года статья была отозвана из-за новых данных.
В июне 2021 года исследователи из Государственного университета Сэма Хьюстона в Техасе и Лаборатории цифровых открытий и распространения Флоридского музея естественной истории обнародовали новые данные, согласно которым крошечный динозавр оказался очень «странной и уникальной» доисторической ящерицей.
Первый образец, вызвавший дебаты ученых, представлял собой маленький череп, застывший в янтаре. Ученые еще раз изучили его и сравнили с похожей находкой — еще одним существом из янтаря, найденным чуть позже в том же районе в Мьянме, что и первый описанный образец. Он содержал часть скелета ящерицы, включая ее череп с видимыми чешуйками и мягкими тканями. Обоим кусочкам янтаря было около 99 миллионов лет.
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Current Biology, назвали существо Oculudentavis naga в честь народа нага в Индии и Мьянме, где был найден янтарь. По их словам, новый ящер был из того же семейства или рода, что и Oculudentavis khaungraae, но, возможно, принадлежал к другому виду.
Ученые отмечают, что первоначально путаница возникла из-за странного вида ящерицы, которая кардинально отличалась от всех известных ящериц — современных и существовавших раньше.
Авторы исследования признались, что найденное существо было трудно классифицировать, но с помощью компьютерной томографии они все-таки обнаружили характеристики, которые помогли идентифицировать животных как ящериц.
К этим характеристикам относится наличие чешуи, зубов, прикрепленных непосредственно к челюстной кости, а не расположенных в гнездах, как зубы динозавров, характерная структура глаз и плечевых костей, а также череп в форме хоккейной клюшки, который характерен для других чешуйчатых рептилий.
В более новом втором образце исследователи заметили приподнятый гребень, спускающийся по верхней части морды, а также лоскут свободной кожи под подбородком, который, возможно, раздувался по примеру некоторых современных ящериц, пишет CNN.