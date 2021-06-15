Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый маленький динозавр в мире оказался «странной» ящерицей

Ученые провели дополнительные исследования и выяснили новые подробности.

В марте 2020 года международная команда ученых сообщила об обнаружении в янтаре «самого маленького динозавра в мире», который получил название Oculudentavis khaungraae. Однако в конце года статья была отозвана из-за новых данных.

Читайте также
Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

В июне 2021 года исследователи из Государственного университета Сэма Хьюстона в Техасе и Лаборатории цифровых открытий и распространения Флоридского музея естественной истории обнародовали новые данные, согласно которым крошечный динозавр оказался очень «странной и уникальной» доисторической ящерицей.

Первый образец, вызвавший дебаты ученых, представлял собой маленький череп, застывший в янтаре. Ученые еще раз изучили его и сравнили с похожей находкой — еще одним существом из янтаря, найденным чуть позже в том же районе в Мьянме, что и первый описанный образец. Он содержал часть скелета ящерицы, включая ее череп с видимыми чешуйками и мягкими тканями. Обоим кусочкам янтаря было около 99 миллионов лет.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Current Biology, назвали существо Oculudentavis naga в честь народа нага в Индии и Мьянме, где был найден янтарь. По их словам, новый ящер был из того же семейства или рода, что и Oculudentavis khaungraae, но, возможно, принадлежал к другому виду.

Ученые отмечают, что первоначально путаница возникла из-за странного вида ящерицы, которая кардинально отличалась от всех известных ящериц — современных и существовавших раньше.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Авторы исследования признались, что найденное существо было трудно классифицировать, но с помощью компьютерной томографии они все-таки обнаружили характеристики, которые помогли идентифицировать животных как ящериц.

К этим характеристикам относится наличие чешуи, зубов, прикрепленных непосредственно к челюстной кости, а не расположенных в гнездах, как зубы динозавров, характерная структура глаз и плечевых костей, а также череп в форме хоккейной клюшки, который характерен для других чешуйчатых рептилий.

В более новом втором образце исследователи заметили приподнятый гребень, спускающийся по верхней части морды, а также лоскут свободной кожи под подбородком, который, возможно, раздувался по примеру некоторых современных ящериц, пишет CNN.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от COVID
Какие цитаты Путина перевели неверно в интервью NBC и откуда они
Черчесов: Боюсь, мы потеряли Жиркова на весь Евро-2020
Умер космонавт Владимир Шаталов
В Индии умер глава самой большой семьи в мире
Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Зачем нужна эта загадочная кнопка у подъездов Секрет загадочной кнопки при входе в подъезд
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Младшая дочь Сергея Шойгу рассекретила беременность Ксения Шойгу также раскрыла пол будущего ребенка
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь