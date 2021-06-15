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16:44 (мск), источник: Газета.Ру

Раньше, чем считалось: с какого возраста мы себя помним

Ученые выяснили, когда у человека появляются первые воспоминания.

Источник: Joshua Choate/CC0
Первые воспоминания появляются у человека в возрасте двух с половиной лет, выяснили специалисты из США. Однако с возрастом мы склонны считать, что на самом деле были старше на момент тех или иных событий. Кроме того, извлечь из памяти ранние воспоминания довольно просто — достаточно попросить человека назвать свое самое первое воспоминание. Исследователи надеются, что эти данные будут полезны в исследованиях детской амнезии.

Согласно более ранним исследованиям, люди помнят себя с возраста трех с половиной лет. Эксперт по детской амнезии доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда и ее коллеги предположили, что на самом деле первые воспоминания могут появляться намного раньше.

Когда у человека появляются первые воспоминания, они не привязаны к одной точке, и их восприятие может меняться. Поэтому то, что люди называют первым воспоминанием, не всегда оказывается таковым, не представляет некую границу, до которой никаких воспоминаний нет. Скорее, есть некий пул ранних воспоминаний, из которого и взрослые, и дети что-нибудь выбирают.
Кэрол Петерсон
Доктор, эксперт по детской амнезии
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Однако если попросить человека назвать его первое воспоминание, а потом спросить еще о нескольких, он может описать события, происходившие раньше — иногда на целый год, отмечает Петерсон. Кроме того, люди часто ошибаются в датировке воспоминаний и считают, что были старше во время тех или иных событий, чем на самом деле.

Петерсон занималась исследованиями памяти, особенно способностью детей и взрослых вспоминать первые годы жизни, более 20 лет. Для исследования она отобрала 10 своих научных статей о детской амнезии, а также использовала ранее не опубликованные данные, собиравшиеся с 1999 года. Выводы команда изложила в статье в журнале Memory.

Всего команда Петерсон изучила воспоминания 992 человек. В 697 случаях исследователи располагали также данными о воспоминаниях родителей участников.

Как оказалось, людям действительно кажется, что на момент первых воспоминаний они были старше — это ясно из рассказов родителей, которые помнят, сколько лет было ребенку на момент определенных событий.

«Ребенок говорил, что событие произошло, когда ему было три года, а родители поправляли — нет, тогда ему было два», — рассказывает Петерсон.

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На это указывают и ответы, полученные от участников в разном возрасте. В разные годы они описывали те же события, но по мере взросления считали, что в то время были старше.

«Спустя восемь лет после запомнившихся событий многие считали, что были тогда старше на целый год, — говорит Петерсон. — Таким образом, у детей с течением времени меняется мнение о возрасте, в котором они находились в запомнившийся момент».

Этот эффект называет телескопированием, говорит она.

«Когда вы думаете о чем-то, что происходило давно, это похоже на взгляд через линзу, — поясняет Петерсон. — Чем воспоминание более отдаленное, тем ближе оно кажется из-за эффекта телескопирования. Так дети приписывают целый год своим ранним воспоминаниям. Но мы обнаружили, что, когда ребенок или взрослый вспоминает о событиях, произошедших в возрасте четырех лет и старше, этого уже не происходит».

По словам исследователей, работа показывает, что на самом деле люди помнят гораздо более ранние события, чем им кажется, и получить доступ к этим воспоминаниям довольно легко.

«Одно исследование не дает полной картины, но когда работа за работой показывают одни и те же выводы, это становится довольно убедительным», — отмечает Петерсон.

Если учитывать искажения восприятия, приводящие к ошибкам в датировке воспоминаний, очевидно, что первые воспоминания на самом деле относятся к более ранним годам, чем принято считать, заключают исследователи. Так как погрешность составляет около года, вероятно, на самом деле люди помнят себя с возраста двух с половиной лет.

«Сейчас в исследованиях детских воспоминаний необходимо иметь задокументированные даты событий, с которыми можно было бы сравнить даты, отраженные в воспоминаниях, — делится Петерсон. — Это позволит избежать искажений из-за эффекта телескопирования и потенциальных ошибок со стороны родителей».

Кроме того, у большинства людей, по всей видимости, на самом деле больше ранних воспоминаний, чем они думают, и заставить их что-то вспомнить довольно просто. Исследователи надеются, что эти данные будут полезны в дальнейших исследованиях памяти и поиске способов борьбы с амнезией.

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