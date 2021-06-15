16:44 (мск), источник: Газета.Ру
Раньше, чем считалось: с какого возраста мы себя помним
Ученые выяснили, когда у человека появляются первые воспоминания.
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Согласно более ранним исследованиям, люди помнят себя с возраста трех с половиной лет. Эксперт по детской амнезии доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда и ее коллеги предположили, что на самом деле первые воспоминания могут появляться намного раньше.
Когда у человека появляются первые воспоминания, они не привязаны к одной точке, и их восприятие может меняться. Поэтому то, что люди называют первым воспоминанием, не всегда оказывается таковым, не представляет некую границу, до которой никаких воспоминаний нет. Скорее, есть некий пул ранних воспоминаний, из которого и взрослые, и дети
что-нибудьвыбирают.
Однако если попросить человека назвать его первое воспоминание, а потом спросить еще о нескольких, он может описать события, происходившие раньше — иногда на целый год, отмечает Петерсон. Кроме того, люди часто ошибаются в датировке воспоминаний и считают, что были старше во время тех или иных событий, чем на самом деле.
Петерсон занималась исследованиями памяти, особенно способностью детей и взрослых вспоминать первые годы жизни, более 20 лет. Для исследования она отобрала 10 своих научных статей о детской амнезии, а также использовала ранее не опубликованные данные, собиравшиеся с 1999 года. Выводы команда изложила в статье в журнале Memory.
Всего команда Петерсон изучила воспоминания 992 человек. В 697 случаях исследователи располагали также данными о воспоминаниях родителей участников.
«Ребенок говорил, что событие произошло, когда ему было три года, а родители поправляли — нет, тогда ему было два», — рассказывает Петерсон.
На это указывают и ответы, полученные от участников в разном возрасте. В разные годы они описывали те же события, но по мере взросления считали, что в то время были старше.
«Спустя восемь лет после запомнившихся событий многие считали, что были тогда старше на целый год, — говорит Петерсон. — Таким образом, у детей с течением времени меняется мнение о возрасте, в котором они находились в запомнившийся момент».
Этот эффект называет телескопированием, говорит она.
«Когда вы думаете о
По словам исследователей, работа показывает, что на самом деле люди помнят гораздо более ранние события, чем им кажется, и получить доступ к этим воспоминаниям довольно легко.
«Одно исследование не дает полной картины, но когда работа за работой показывают одни и те же выводы, это становится довольно убедительным», — отмечает Петерсон.
«Сейчас в исследованиях детских воспоминаний необходимо иметь задокументированные даты событий, с которыми можно было бы сравнить даты, отраженные в воспоминаниях, — делится Петерсон. — Это позволит избежать искажений
Кроме того, у большинства людей, по всей видимости, на самом деле больше ранних воспоминаний, чем они думают, и заставить их