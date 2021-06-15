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17:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Алмазная лихорадка из-за неопознанных камней в ЮАР

В деревне Квахлати в Южной Африке местный житель обнаружил кристаллы, внешне похожие на алмазы.

Теперь здесь началась охота за сокровищами. В этом регионе люди живут бедно и возлагают огромные надежды на эти камни.

Власти планируют провести надлежащее исследование и выяснить, что это за кристаллы. Также власти опасаются, что скопление охотников за богатством может спровоцировать вспышку коронавируса.

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