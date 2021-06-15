18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Алтае местные жители случайно нашли в лесу котят манула
Они сфотографировали их на память и ушли, не потревожив.
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Жители
Манул — один из самых скрытных кошачьих в России, и увидеть его в дикой природе, а еще и целой семьей — настоящая удача.
Обнаружившие котят местные жители быстро сняли малышей на фото и видео и поспешили покинуть их территорию. По словам специалистов, котята, скорее всего, еще питаются молоком, но совсем скоро мама начнет приносить им добычу.
Всемирный фонд дикой природы России (WWF) отмечает, что точную численность манулов в стране сейчас никто не знает, так как последний подсчет проводился лишь в 2009 году. Однако экологи утверждают, что манулы находятся в зоне риска
Екатерина Гура