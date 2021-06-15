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19:35 (мск), источник: РБК

Число объявивших о новых ковидных ограничениях регионов достигло шести

Власти в общей сложности шести российских регионов во вторник ввели карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"
Утром стало известно об ужесточении антиковидных мер в Хабаровском крае, Бурятии и Мурманской области. Потом к ним присоединились Марий Эл, Вологодская область, а также Подмосковье.

В России максимальное количество новых заражений коронавирусом фиксировали в конце декабря 2020 года. Тогда число заболевших в отдельные дни превышало 29 тыс. В январе начался спад, который продолжался до середины марта, когда в сутки стали выявлять 8−9 тыс. новых случаев COVID-19. Однако в июне число новых заражений вновь начало расти, превысив к середине месяца отметку 14 тыс. новых случаев в сутки.

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В Хабаровском крае работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы людей старше 65 лет и беременных женщин. Также вылететь в северные районы края жители смогут только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР на наличие COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Бурятии до 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны, работа всех учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных кружков, переводится на дистанционный режим, а бассейны, массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники прекращают работу. Также приостанавливаются репетиции в творческих коллективах и занятия спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах. Исключения сделаны для членов сборных команд республики, которым нельзя прерывать тренировочный процесс. Помимо этого, жители старше 65 лет будут обязаны соблюдать самоизоляцию. Также там приостановили работу общепита и детских дошкольных учреждений в Закаменском и Иволгинском районах, где наблюдаются вспышки COVID-19.

Власти Мурманской области запретили работу заведений общепита с 23:00 до 6:00, а также решили перевести треть работников госучреждений на дистанционный режим работы из-за роста заражений коронавирусом. Кроме того, ограничили загрузку в общественном транспорте.

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В Марий Эл организации и индивидуальных предпринимателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, особенно граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. «При этом сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме», — уточнили власти. Кроме того, подросткам запретили появляться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей, там приостановлена работа детских игровых комнат. В торговых центрах запретили работу бесплатных точек доступа Wi-Fi.

В Подмосковье граждан обязали с 13 по 20 июня носить маски или респираторы в общественных местах, в транспорте, на работе и в лифтах. Организации и индивидуальные предприниматели должны не допускать к работе сотрудников без масок. Это правило не распространяется на тех, кто уже получил прививку от COVID. «Подмосковным работодателям рекомендовали стимулировать сотрудников вакцинироваться от коронавируса, а организациям — проводить среди привившихся клиентов розыгрыши, предоставлять им скидки и подарки», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Новые ограничения ввели и в Вологодской области: ограничена работа общепита, а разрешенная заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях сокращена с 75 до 50%. Работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра будет запрещена, закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

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2 апреля 2020 года президент Владимир Путин предоставил главам субъектов федерации дополнительные полномочия. Именно они, подчеркнул тогда президент, должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе. Путин тогда пояснил, что «у нас большая, очень большая страна, разная плотность населения», где-то нужны более жесткие меры, а где-то достаточно точечных решений. «Эти особенности надо учитывать», — резюмировал глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Он пояснил, что решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по воскресеньям. Мера не затронет организации, которые имеют критически важное значение для функционирования городской инфраструктуры, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и других отраслей, чья деятельность не может быть ограничена.

Владислав Гордеев

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