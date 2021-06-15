18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потерянное школьное кольцо вернулось к владельцу через 63 года
Владелец уже не надеялся
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Жительница
Мэри Джо отметила, что кольцо мог найти ее отец в своем пабе. Она решила разыскать владельца украшения и вернуть ему находку.
На поиски Оржек потратила гораздо больше времени, чем рассчитывала, но в итоге ее усилия увенчались успехом.
Мэри Джо связалась со Сьюзен Палумбо, библиотекарем средней школы Лакаванны, и вместе они отыскали выпускной альбом 1955 года и определили вероятного владельца кольца — Юджина Дармстедтера, которому сейчас уже более 80 лет и который все еще живет в Лакаванне.
Женщины связались с внуком Дармстедтера и рассказали о находке. По словам Дармстедтера, он потерял кольцо в 1958 году и был уверен, что это произошло во время игры в софтбол. Но, выслушав историю Мэри Джо, пенсионер предположил, что мог потерять украшение в пабе ее отца — в то время он работал пожарным на станции, расположенной рядом с питейным заведением, и захаживал отдохнуть в паб после работы.
Дармстедтер обрадовался находке и отметил, что уже не ожидал увидеть кольцо снова. Пенсионер отметил, что сейчас оно сидит на пальце даже лучше, чем в молодости, и поблагодарил Оржек за такую внезапную радость, пишет UPI.
Екатерина Гура