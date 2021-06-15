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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потерянное школьное кольцо вернулось к владельцу через 63 года

Владелец уже не надеялся когда-нибудь увидеть его снова.

Жительница Нью-Йорка по имени Мэри Джо Оржек в 2020 году убирала в доме своих родителей в Лакаванне и нашла в тумбочке стола не известное ей ранее выпускное кольцо средней школы Лакаванны 1955 года с инициалами ELD.

Мэри Джо отметила, что кольцо мог найти ее отец в своем пабе. Она решила разыскать владельца украшения и вернуть ему находку.

На поиски Оржек потратила гораздо больше времени, чем рассчитывала, но в итоге ее усилия увенчались успехом.

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Мэри Джо связалась со Сьюзен Палумбо, библиотекарем средней школы Лакаванны, и вместе они отыскали выпускной альбом 1955 года и определили вероятного владельца кольца — Юджина Дармстедтера, которому сейчас уже более 80 лет и который все еще живет в Лакаванне.

Женщины связались с внуком Дармстедтера и рассказали о находке. По словам Дармстедтера, он потерял кольцо в 1958 году и был уверен, что это произошло во время игры в софтбол. Но, выслушав историю Мэри Джо, пенсионер предположил, что мог потерять украшение в пабе ее отца — в то время он работал пожарным на станции, расположенной рядом с питейным заведением, и захаживал отдохнуть в паб после работы.

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Дармстедтер обрадовался находке и отметил, что уже не ожидал увидеть кольцо снова. Пенсионер отметил, что сейчас оно сидит на пальце даже лучше, чем в молодости, и поблагодарил Оржек за такую внезапную радость, пишет UPI.

Екатерина Гура

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