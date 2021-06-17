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12:09 (мск),

Поступить в вуз стало проще: как подать документы онлайн

20 июня в России стартует вступительная кампания: в этот день вузы начинают принимать документы от абитуриентов. А уже 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки. Что же стоит знать будущим студентам и как облегчить подачу документов?

Вузов много, заявление одно

Несмотря на то, что до начала нового учебного года осталось немногим более двух месяцев, еще не все вчерашние школьники определились с тем, куда хотят поступить. К счастью, даже после подачи документов еще есть время подумать: как и раньше, заявление на прием можно отправить в пять разных университетов.

Но кое-что изменилось: если раньше можно было податься на три специальности в каждом вузе, то теперь учебные заведения сами будут определять количество доступных для абитуриента специальностей.

А если желанные университеты находятся в разных городах, то задача становится еще более трудновыполнимой.

Чтобы облегчить жизнь будущим студентам, государство запустило сервис «Поступление в вуз онлайн» — это один из проектов нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь ребятам не нужно ездить по стране или рассылать бумажные письма — можно просто написать всего одно заявление и отправить в несколько вузов сразу.

Эксперимент признан успешным

Впервые сервис «Поступление в вуз» был запущен еще в 2020 году, в самый разгар коронавирусной пандемии. Тогда для выпускников школ была доступна подача документов в 54 университета. Этот пилотный проект получился удачным — услугой воспользовались более 20 тысяч человек.

В этом году список доступных в сервисе вузов расширили почти втрое: теперь подать заявление онлайн можно будет в 134 учебных заведения. Для этого будущему студенту достаточно заполнить заявление на портале «Госуслуги», выбрать интересующие вузы, указать баллы ЕГЭ и загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях.

Дополнительные возможности

В личном кабинете на «Госуслугах» абитуриенты могут отслеживать свой статус и узнавать результаты. Если к поступлению приглашают два вуза или больше, не стоит впадать в ступор. Согласие о зачислении в каждый отдельный университет можно подавать два раза — то есть можно решить, затем передумать, а потом все переиграть заново.

Также с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» можно вносить изменения в заявление, узнавать о датах дополнительных вступительных экзаменов и следить за своим местом в конкурсных списках.

Несомненно, процесс поступления стал для вчерашних школьников и их родителей проще! А насколько простой будет учеба — зависит от самих студентов.

Нацпроект «Цифровая экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, занимается развитием цифровых технологий, информационной безопасностью, внедрением технологий в сферах образования и медицины, кадровыми и другими вопросами в этих сферах.

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