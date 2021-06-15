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21:45 (мск), источник: Известия

Ученые назвали подверженные повторному заболеванию COVID-19 группы людей

Наибольшему риску повторного заболевания COVID-19 подвержены люди с ослабленным иммунитетом, имеющие болезни почек, а также алкогольное поражение печени. Это следует из результатов исследования ученых научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне и их коллег из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле, размещенных на сервере препринтов medRxiv.org.

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Источник: РИА "Новости"

Для исследования были отобраны базы данных электронных медицинских карт 23 пациентов, у которых зафиксированы повторяющиеся положительные результаты ПЦР-теста, сопровождаемые клиническими симптомами COVID-19.

Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет. Как показал геномный анализ, во всех случаях имело место повторное инфицирование, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания.

Как отметили исследователи, примерно 70% пациентов были госпитализированы как во время первого эпизода заболевания, так и во время второго.

Таким образом, авторы делают вывод, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое.

При этом, по мнению исследователей, наибольшему риску повторного заражения подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечение от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.

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15 июня главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов заявил, что сахарный диабет является главным показанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, люди, страдающие диабетом, являются наиболее уязвимой к COVID-19 группой населения.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что борьба с коронавирусом продолжается и инфекция никуда не ушла. Он отметил, что в стране наблюдается рост новых случаев COVID-19, а самым надежным способом защитить себя и близких является вакцинация.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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