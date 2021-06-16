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04:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Превосходная новость»: ученые подтвердили высокую эффективность вакцин против всех вариантов коронавируса

Несмотря на то, что «индийский» вариант коронавируса (Дельта) является более заразным и представляет большую опасность для тех, кто успел получить только одну дозу вакцины из двух, прививка все равно обеспечивает высокий уровень защиты (свыше 90%) как от тяжелой формы Covid-19, так и от летального исхода.

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Источник: PA MEDIA

Таковы предварительные данные исследования, проведенного английской эпидемиологической службой Public Health England, изучившей статистику заражений в стране с 12 апреля по 4 июня включительно.

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В общей сложности за эти неполные два месяца вариант Дельта (B.1.617.2) был обнаружен у более чем 14 тысяч человек, среди которых были и ранее уже привитые пациенты. Однако профессиональная медицинская помощь потребовалась лишь 166 инфицированным, подавляющее большинство из которых вакцинировано не было.

Расчеты показали, что даже один укол вакцины от Pfizer уменьшает вероятность госпитализации с тяжелой формой Covid-19 на 94%, а первая прививка оксфордской вакциной от AstraZeneca — на 71%. После второго укола эффективность этих препаратов составила 96% и 92% соответственно.

Хотя формально статья (написанная совместно ведущими учеными Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины) еще не прошла проверку научным сообществом и находится на стадии препринта, эксперты отмечают, что подобного рода эмпирические данные относятся к самым надежным доказательствам эффективности исследуемых препаратов — тем более учитывая столь масштабную выборку.

Коллективный иммунитет близок?

Оставной консультант английской эпидемиологической службы Public Health England и советник британских властей по контролю за инфекционными заболеваниями Питер Инглиш назвал результаты исследования превосходной новостью, доказывающей эффективность коронавирусных вакцин от варианта Дельта.

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«Общее число выявленных симптоматических случаев [заражения вариантом Дельта] превышает 14 тысяч, а госпитализация при этом потребовалась лишь 166 инфицированным, — подчеркивает эксперт. — Это отличное свидетельство того, насколько эффективными оказываются вакцины в реальных условиях пандемии».

По словам доктора Инглиша, до недавнего времени возглавлявшего редакцию журнала Vaccines in Practice, тот факт, что вакцины продолжают показывать высокую эффективность, даже несмотря на продолжающиеся мутации вируса, не должен вызывать удивления.

«Нам хорошо известно, что вакцины в целом лучше защищают именно от тяжелого протекания инфекции, — объясняет он. — И все равно отрадно видеть, что прививка помогает снизить число госпитализаций пациентов с вариантом Дельта почти столь же эффективно, как и в случае с Альфой [B.1.1.7, в обиходе известный как «британский штамм"] и другими вариантами вируса. Получившие оба укола любой из двух вакцин [Pfizer и AstraZeneca] получают защиту [от тяжелого течения Covid-19] свыше 90%».

Российская вакцина «Спутник V», разработкой которой занимался научный центр им. Гамалеи, произведена по той же технологии, что и препарат от AstraZeneca и, по мнению некоторых российских экспертов, должен обеспечивать сравнимую защиту.

Питер Инглиш также отметил, что результаты нового исследования укрепляют надежду на то, что в скором времени вакцинация поможет достичь порога коллективного иммунитета, поскольку есть и другие научные работы, указывающие на то, что косвенно прививка защищает от Covid-19 даже тех, кто еще не успел или отказался вакцинироваться.

Речь идет о масштабном исследовании, проведенном учеными из Университета Тель-Авива и опубликованном на прошлой неделе в журнале Nature. Изучив данные экстренной прививочной кампании, развернутой в Израиле еще в первой половине декабря (за первые три месяца в стране было привито в общей сложности более 350 тысяч человек), авторы пришли к выводу, что увеличение числа вакцинированных на 20% снижает распространение вируса насколько, что доля положительных ПЦР-тестов падает примерно вдвое.

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