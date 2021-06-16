05:06 (мск), источник: Известия
Резвый расчет: ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19
Внесет ли появление новых штаммов поправки в сценарий математиков из Петербурга.
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После того как неделю назад в России стало резко расти число новых случаев COVID-19, математики сделали прогноз по дальнейшему развитию пандемии. Согласно их расчетам, максимальное число новых случаев — до 25 тыс. в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. По прогнозу, число активных больных составит 580 тыс. в середине июля, что даже выше январского пика.
Такой сценарий слишком пессимистичен, считает часть опрошенных «Известиями» экспертов. Впрочем, другие не исключают, что реальность может оказаться и хуже
С 5 июня 2021 года число новых случаев заражения коронавирусом стало неуклонно расти. До этого около двух месяцев показатель держался на уровне в среднем 7−8 тыс. в сутки. Во вторник, 15 июня, число новых случаев составило 14 185.
Российские математики из
В основе модели ученых лежит так называемый итеративный подход. Данные, на основании которых строятся прогнозы на
— Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тыс., — сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. — В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тыс. Однако количество новых случаев в январе было выше — около 29 тыс.
После пика заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу СпбГУ, к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тыс. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону, следует из расчетов петербургских математиков. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.
Насчет возможности четвертого пика Виктор Захаров отметил, что его можно избежать только при резком росте количества вакцинированных. Если же этого не произойдет, будет и четвертая волна, и пятая, полагает специалист.
Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях по поводу представленного специалистами СпбГУ прогноза. Часть из них считают, что описанный сценарий — слишком пессимистичный.
— Против увеличения заболеваемости принимаются разные меры, по крайней мере в Москве, — напомнил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Если эти меры будут работать, то до таких страшных цифр мы дойти не должны. Рост, скорее всего, обусловлен приходом новых вариантов коронавируса, например индийского. Он дольше находится в организме человека до появления симптомов и, кроме того, очень заразен. Даже вакцинированные люди защищены от новых штаммов не так хорошо, как от оригинального SARS-Cov-2. Поэтому будет расти число повторно заболевших.
Впрочем, многие россияне пренебрегают противоковидными мерами, отметил эксперт. Это тоже могло стать причиной нынешнего ухудшения ситуации, полагает он.
— Вполне возможно, что высота пика по количеству новых случаев будет даже больше рассчитанного коллегами из
Старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов не исключил возможности достижения указанного петербургскими математиками значения, однако сказал, что показатель в 20 тыс. новых случаев инфицирования в день к концу июня выглядит более реалистичным.
— Пик может быть смещен ближе к осени за счет возрастающей мобильности в период отпусков, повторного заражения переболевших в первую волну, распространения новых штаммов, — пояснил эксперт. — Опять же, если мы говорим только о зарегистрированных случаях, это слабо отражает реальную динамику пандемии. В легких случаях сегодня люди не обращаются к врачу и не делают тесты, в то же время оставаясь носителями и распространителями вируса. Мне кажется, объем инфицированных, включая неучтенные случаи, давно достиг и превысил 25 тыс. в день.
По официальным данным, максимальное количество случаев заболевания в июне прошлого года не превысило 12 тыс. Сейчас оно уже прошло отметку в 14 тыс.