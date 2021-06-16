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05:06 (мск), источник: Известия

Резвый расчет: ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19

Внесет ли появление новых штаммов поправки в сценарий математиков из Петербурга.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

После того как неделю назад в России стало резко расти число новых случаев COVID-19, математики сделали прогноз по дальнейшему развитию пандемии. Согласно их расчетам, максимальное число новых случаев — до 25 тыс. в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. По прогнозу, число активных больных составит 580 тыс. в середине июля, что даже выше январского пика.

Такой сценарий слишком пессимистичен, считает часть опрошенных «Известиями» экспертов. Впрочем, другие не исключают, что реальность может оказаться и хуже из-за распространения индийского штамма и пренебрежения мерами безопасности.

Пиковое бремя

С 5 июня 2021 года число новых случаев заражения коронавирусом стало неуклонно расти. До этого около двух месяцев показатель держался на уровне в среднем 7−8 тыс. в сутки. Во вторник, 15 июня, число новых случаев составило 14 185.

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Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости, заложив в модель новые данные.

В основе модели ученых лежит так называемый итеративный подход. Данные, на основании которых строятся прогнозы на четыре-пять недель, обновляются в реальном времени. Таким образом, течение эпидемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.

— Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тыс., — сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. — В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тыс. Однако количество новых случаев в январе было выше — около 29 тыс.

Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы.

После пика заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу СпбГУ, к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тыс. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону, следует из расчетов петербургских математиков. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.

Насчет возможности четвертого пика Виктор Захаров отметил, что его можно избежать только при резком росте количества вакцинированных. Если же этого не произойдет, будет и четвертая волна, и пятая, полагает специалист.

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Будет жарко

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях по поводу представленного специалистами СпбГУ прогноза. Часть из них считают, что описанный сценарий — слишком пессимистичный.

— Против увеличения заболеваемости принимаются разные меры, по крайней мере в Москве, — напомнил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Если эти меры будут работать, то до таких страшных цифр мы дойти не должны. Рост, скорее всего, обусловлен приходом новых вариантов коронавируса, например индийского. Он дольше находится в организме человека до появления симптомов и, кроме того, очень заразен. Даже вакцинированные люди защищены от новых штаммов не так хорошо, как от оригинального SARS-Cov-2. Поэтому будет расти число повторно заболевших.

Впрочем, многие россияне пренебрегают противоковидными мерами, отметил эксперт. Это тоже могло стать причиной нынешнего ухудшения ситуации, полагает он.

— Вполне возможно, что высота пика по количеству новых случаев будет даже больше рассчитанного коллегами из Санкт-Петербурга, — считает доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. — Может, инфицированных в день будет даже в три раза больше, чем сейчас. Меня немного удивило в их расчетах время пика по количеству новых случаев — конец июня. Мне кажется, в конце этого месяца максимум должен быть в столице, но не в России.

Михаил Тамм отметил важность угрозы со стороны индийского штамма. Там, где он появляется, число случаев заболевания резко растет. Поэтому многое зависит от того, как распространится этот вариант SARS-Cov-2.

Старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов не исключил возможности достижения указанного петербургскими математиками значения, однако сказал, что показатель в 20 тыс. новых случаев инфицирования в день к концу июня выглядит более реалистичным.

— Пик может быть смещен ближе к осени за счет возрастающей мобильности в период отпусков, повторного заражения переболевших в первую волну, распространения новых штаммов, — пояснил эксперт. — Опять же, если мы говорим только о зарегистрированных случаях, это слабо отражает реальную динамику пандемии. В легких случаях сегодня люди не обращаются к врачу и не делают тесты, в то же время оставаясь носителями и распространителями вируса. Мне кажется, объем инфицированных, включая неучтенные случаи, давно достиг и превысил 25 тыс. в день.

По официальным данным, максимальное количество случаев заболевания в июне прошлого года не превысило 12 тыс. Сейчас оно уже прошло отметку в 14 тыс.

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