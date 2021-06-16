Ученые заявили о появлении коронавируса в США в декабре 2019 года

В ходе исследования были изучены более 24 тыс. образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период со 2 января по 18 марта 2020 года.
Выяснилось, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела. При этом на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.
«Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США… раньше, чем предполагалось», — говорится в пресс-релизе.
С начала пандемии в США выявили более 33,3 млн зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19.
Подобные исследования прошли на фоне неоднократных обвинений Китая со стороны США в искусственном происхождении вируса и ответственности за пандемию. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели данные относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в Китае заявили, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».
В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.
3 января заместитель советника ныне бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские ученые эту информацию неоднократно опровергали.