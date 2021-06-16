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01:31 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о появлении коронавируса в США в декабре 2019 года

Проведенное в Соединенных Штатах исследование образцов крови показало, что первые случаи инфицирования коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года, то есть за несколько недель до того, как о заражениях было объявлено официально. Об этом сообщили в Национальных институтах здравоохранения (NIH), во вторник, 15 июня.

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Источник: AP 2021

В ходе исследования были изучены более 24 тыс. образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период со 2 января по 18 марта 2020 года.

Выяснилось, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела. При этом на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

«Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США… раньше, чем предполагалось», — говорится в пресс-релизе.

С начала пандемии в США выявили более 33,3 млн зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19.

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Подобные исследования прошли на фоне неоднократных обвинений Китая со стороны США в искусственном происхождении вируса и ответственности за пандемию. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели данные относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в Китае заявили, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

3 января заместитель советника ныне бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские ученые эту информацию неоднократно опровергали.

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