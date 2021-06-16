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04:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Все камеры видеонаблюдения в России планируют свести в единую систему

Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в стране. Разработка системы и установка не обычных, а «умных» камер (с функцией первичного анализа информации) оценивается в 250 млрд руб. Проект, реализация которого должна занять пять лет, по информации источников «Ъ», могут доверить совместному предприятию «Ростеха» и «Ростелекома».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источники «Ъ» рассказали, что в правительстве обсуждается разработка ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в городах страны. На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 млрд руб. за пять лет.

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В качестве подрядчика по разработке ГИС рассматривается ООО «Национальные технологии» (49% принадлежит «Ростелекому» и 51% — «Ростеху»). Структуры «Ростеха» займутся аппаратной частью проекта, а «Ростелекома» — софтверной. В этих компаниях отказались от комментариев.

В Минпромторге заявили, что инициатива «идет от отрасли».

Идея разработки такой ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ) 13 мая, подтвердила «Ъ» генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк.

Предполагается, что ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» станет составной частью обновленного АПК «Безопасный город», поясняет Оксана Якимюк. Весь проект оценивался ранее в 97 млрд руб. Источником финансирования может стать ВЭБ. РФ, который в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для АПК.

Проект «Национальной платформы видеонаблюдения» предполагает масштабирование технологии, которая применяется в Москве, но с другим подходом, объясняет источник, близкий к проекту.

Сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео в ЦОД методом непрерывного потока, отмечает он. «Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями», — объясняет он.

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Благодаря этому камера будет самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД. Встроенная нейросеть может давать оценку происходящему в кадре, а встроенное в камеру хранилище позволяет вести непрерывную запись, но с ограничениями по периоду наблюдения, говорит директор технического департамента ООО «ХайТэк» Дмитрий Ласьков.

Отдельные производители камер предлагают функцию распознавания номеров и даже лиц, отмечает заместитель директора по инновационным рынкам «Рексофта» Игорь Кравченко.

Камеры со встроенной аналитикой и возможностью записи уже активно используются в ритейле и промышленности, указывает эксперт направления инженерных систем департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг» Павел Лобановский.

Хотя техническая возможность перехода к анализу данных на камерах, а не в ЦОД уже существует, это не означает, что тотальный переход на новую технологию будет экономически оправдан, отмечает директор центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник. По его словам, умная камера дороже обычной в два-шесть раз.

«Помимо этого при ретроспективном анализе событий часто нужен весь контент за определенный период, а не только фрагменты», — полагает Сварник.

Вопрос целесообразности установки камер с вычислительными модулями будет решаться в зависимости от конкретных задач, считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. В одной точке города понадобится быстро фиксировать инциденты и распознавать лица — там, рассуждает эксперт, будут стоять камеры с мощными вычислительными модулями, а в другой точке могут поставить более дешевые — только с датчиком движения.

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Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев указывает на риски в области информационной безопасности.

«Логику государства, которое хочет иметь все данные под рукой, понять можно, но в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации. Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово», — предупреждает Комлев.

Проводить автоматизированный анализ инцидентов непосредственно на камерах можно только в том случае, если это не связано с персональными данными, считает гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский. «Так, например, задача распознавания лиц, особенно в сценарии поиска преступников, имеет отношение к экстраконфиденциальным сведениям, поэтому размещать такие данные на камере категорически нельзя», — предупреждает он.

Никита Королев

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