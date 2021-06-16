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03:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию

Минтруд разработал проект приказа о правилах обращения за страховой пенсией. Ведомство предлагает начислять пенсию автоматически при заполнении заявления на госуслугах.

Источник: Reuters
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«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Автоматически пенсия будет назначаться тем, кто не работал за границей.

Гражданин также должен будет согласиться на предоставление этой услуги.

По информации «Ъ», в 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза. Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР.

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