Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Автоматически пенсия будет назначаться тем, кто не работал за границей.
Гражданин также должен будет согласиться на предоставление этой услуги.
По информации «Ъ», в 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза. Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР.