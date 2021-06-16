Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
37Художники нарисовали плакаты для городов России
10:47 (мск), источник: Известия

В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 16 июня, заявил о появлении в Москве новой разновидности коронавируса, представляющую собой измененный индийский штамм. По его словам, в настоящий момент изучается эффективность вакцины «Спутник V» в отношения этой разновидности.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность “Спутника V” к этим штаммам», — цитирует его «Интерфакс».

Он уточнил, что, согласно лабораторным исследованиям, вакцина показывает высокую эффективность в отношении индийского штамма, однако она немного меньше, чем против штамма, выявленного в китайском Ухане в декабре 2019 года.

Если речь идет об эффективности [вакцины «Спутник V"] в лабораторных условиях — есть снижение 1,4−2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично.
Александр Гинцбург
директор Центра имени Гамалеи
Читайте также
Гинцбург допустил появление «московского» варианта COVID-19

При этом по отметил, что «Спутник V» создает очень большой по концентрации запас антител и защитит от индийского штамма.

Ранее в этот же день стало известно, что индийский штамм нашли в 90% исследованных российских образцов коронавируса, полученных учеными июне. Отмечалось, что некоторые эксперты связывают июньский пик заболеваемости COVID-19 в стране с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что Москва — это мегаполис, куда люди привозят разные штаммы коронавирусной инфекции, а их конгломерат может сформировать отдельную мутацию.

При этом Тимаков подчеркнул, что пока у врачей нет официальной информации о том, что именно послужило причиной роста количества новых случаев COVID-19 в Москве.

По словам специалиста, на данный момент Институт имени Гамалеи открывает отдельную службу мониторинга по выявлению новых штаммов коронавируса для того, чтобы вовремя произвести модификацию вакцины.

Тогда же Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против так называемого московского штамма коронавируса сейчас изучается. По его словам, подъем заболеваемости в городе может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый прошел: чем запомнился стартовый отрезок Евро-2020
Резвый расчет: ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19
Украина и Грузия не смогут вступить в НАТО в ближайшее время
Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России
Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию
Ученые подтвердили эффективность вакцин против всех типов COVID
Редкая орхидея выросла на крыше лондонского банка
Не повторить вековой ошибки: Россия сыграет с Финляндией на Евро
Парапланерист травмировал зрителей матча Франция — Германия
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Самые знаменитые предсказания, которые сбылись
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Горячие темы на Авто
А как же запад и юг? 132
Допрыгались 115
Как вы это воспримите.... 83
Вид развлечения что ли ?---- 81
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Беременная Лиза Арзамасова устроила «деревенскую» фотосессию Актриса наслаждается своим положением
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь