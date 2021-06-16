В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность “Спутника V” к этим штаммам», — цитирует его «Интерфакс».
Он уточнил, что, согласно лабораторным исследованиям, вакцина показывает высокую эффективность в отношении индийского штамма, однако она немного меньше, чем против штамма, выявленного в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Если речь идет об эффективности [вакцины «Спутник V"] в лабораторных условиях — есть снижение 1,4−2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично.
Александр Гинцбургдиректор Центра имени Гамалеи
При этом по отметил, что «Спутник V» создает очень большой по концентрации запас антител и защитит от индийского штамма.
Ранее в этот же день стало известно, что индийский штамм нашли в 90% исследованных российских образцов коронавируса, полученных учеными июне. Отмечалось, что некоторые эксперты связывают июньский пик заболеваемости COVID-19 в стране с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса.
Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что Москва — это мегаполис, куда люди привозят разные штаммы коронавирусной инфекции, а их конгломерат может сформировать отдельную мутацию.
При этом Тимаков подчеркнул, что пока у врачей нет официальной информации о том, что именно послужило причиной роста количества новых случаев COVID-19 в Москве.
По словам специалиста, на данный момент Институт имени Гамалеи открывает отдельную службу мониторинга по выявлению новых штаммов коронавируса для того, чтобы вовремя произвести модификацию вакцины.
Тогда же Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против так называемого московского штамма коронавируса сейчас изучается. По его словам, подъем заболеваемости в городе может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей инфекции.