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11:44 (мск), источник: Московский комсомолец

Вдова Табакова сравнила Бузову с Зеленским: «Это талантливо»

Российская телеведущая Ольга Бузова имеет полное право играть в театральных постановках. Ее успех на сцене зависит только от упорства и желания. Такого мнения придерживается вдова покойного актера Олега Табакова Марина Зудина.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что премьера спектакля МХАТ «Чудесный грузин» вызвала настоящий ажиотаж в Сети. На одну из ролей была приглашена светская львица. Такой выбор руководства театра поверг общественность в шок.

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Очень скоро театральное сообщество отреагировало на происходящее. Деятели искусства буквально разделились на два лагеря — кто-то подверг Бузову жесткой критике, а кто-то, напротив, уверенно встал на сторону телеведущей.

Среди «защитников» знаменитости оказалась и актриса Марина Зудина. Вдова Табакова не исключает возможности, что Бузова сыграет что-то по-настоящему гениальное. Артистка также посетовала, что общественность говорит об отсутствии таланта, совершенно не разбираясь в вопросе.

В качестве примера успешной карьеры Зудина неожиданно привела действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Тот же актер Зеленский стал президентом, например», — подчеркнула актриса, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.

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