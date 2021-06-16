Вдова Табакова сравнила Бузову с Зеленским: «Это талантливо»

Напомним, что премьера спектакля МХАТ «Чудесный грузин» вызвала настоящий ажиотаж в Сети. На одну из ролей была приглашена светская львица. Такой выбор руководства театра поверг общественность в шок.
Очень скоро театральное сообщество отреагировало на происходящее. Деятели искусства буквально разделились на два лагеря — кто-то подверг Бузову жесткой критике, а кто-то, напротив, уверенно встал на сторону телеведущей.
Среди «защитников» знаменитости оказалась и актриса Марина Зудина. Вдова Табакова не исключает возможности, что Бузова сыграет что-то по-настоящему гениальное. Артистка также посетовала, что общественность говорит об отсутствии таланта, совершенно не разбираясь в вопросе.
В качестве примера успешной карьеры Зудина неожиданно привела действующего президента Украины Владимира Зеленского.
«Тот же актер Зеленский стал президентом, например», — подчеркнула актриса, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.