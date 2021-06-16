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12:16 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 13 397 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 397, до 5 249 990. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 256, до 4 828 500. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92% от общего числа заразившихся.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 576 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 782, до 1 253 894.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 6 805 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 75 смертей из-за коронавируса (против 71 днем ранее), что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 125, следует из сообщения штаба.

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