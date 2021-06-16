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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Студенту из Екатеринбурга снизили оценку из-за цвета волос

Студент Уральского политехнического колледжа получил оценку на балл ниже из-за цвета волос и сережек в ушах, сообщает Telegram-​канал Baza.

Студент Уральского политехнического колледжа получил оценку на балл ниже из-за цвета волос и сережек в ушах, сообщает Telegram-​канал Baza.

В комиссии отметили его «непрезентабельный» вид. «Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили! Поэтому ты получаешь «хорошо», — прокомментировала преподаватель.

Молодого человека с цветными волосами зовут Роман. По его словам, он ответил на все вопросы во время защиты, усердно готовился, но педагоги все-таки сняли балл, и в итоге он получил «хорошо» вместо «отлично».

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