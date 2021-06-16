В Москве введена обязательная вакцинация 60 процентов работающих в сфере услуг

Ситуация с распространением COVID-19 в столице продолжает развиваться драматически, завил Сергей Собянин в своем блоге. Сегодня в столичных больницах лечат более 12 тысяч пациентов, у которых подтвердилось наличие вируса в организме, — по этим цифрам город уже вышел на уровень прошлогодних пиков.
За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно.
Он подчеркнул, что прививаться или нет — дело каждого, если не считать возможных усилий врачей по спасению людей. Не прививаться возможно, пока человек сидит дома или на даче, но как только он выходит в общественные места, он невольно становится звеном цепочки распространения вируса. «Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты не пользовался», — отметил Сергей Собянин.
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач столицы принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Указ, определяющий механизм и порядок его реализации, подписал Мэр Москвы. Поддержку в реализации данного решения окажут контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы.
В Московском регионе проживает около 20 миллионов человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по ней приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей.
По его словам, этой защитой стала вакцинация. Сегодня жители столицы имеют полный доступ к одной из лучших и надежных вакцин — ей привились уже больше 1,8 миллиона москвичей.
«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — добавил Мэр Москвы.
Сегодня в Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина доступна всем желающим старше 18 лет в 100 пунктах на базе городских поликлиник. Чтобы попасть в них, нужна предварительная запись. Без записи сделать прививку можно в торговых центрах, флагманских центрах госуслуг «Мои документы», вузах и популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках. График их дежурств можно найти по ссылке. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Сама вакцина там бесплатна, оплатить нужно только услуги по введению инъекции.