Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
10Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Картина, купленная за 4 доллара, оказалась оригиналом Дэвида Боуи

Теперь ее могут продать на аукционе за 12 тысяч долларов.

Аукционист Коули Эббот в рамках Международного художественного онлайн-аукциона выставил на торги картину под названием D Head XLVI авторства знаменитого рок-музыканта Дэвида Боуи. Эта картина является частью серии, созданной певцом в период с 1994 по 1997 годы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам аукциониста, история этой картины довольно необычна, так как изначально она была куплена всего на 4,09 доллара в центре пожертвований в канадском Саут-Ривер, Онтарио. Примечательно, что полотно было подписано самим Боуи и датировано 1997 годом, но никто не обратил на это внимания.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Сейчас картина выставлена на продажу по цене 9 тысяч долларов, однако эксперты полагают, что она может уйти с молотка за 12 тысяч или больше, сообщается на сайте аукциона.

Екатерина Гура

Читайте также
В Москве обязали вакцинировать 60% работающих в сфере услуг
Миллениалы назвали источник стресса номер один
Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченке
Погба заступился за укусившего его соперника
Студенту из Екатеринбурга снизили оценку из-за цвета волос
Вдова Табакова сравнила Бузову с Зеленским: «Это талантливо»
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Как хочется побольше денег )) 364
Обидно 192
Мы едем, едем, едем в далекие края или Угадайка к поэтическому конкурсу 136
Стала принудительная? 132
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
В моду вошла кухня с металлическим фартуком (фото)
200-метровая квартира в Екатеринбурге: что внутри
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь