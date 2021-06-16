14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Картина, купленная за 4 доллара, оказалась оригиналом Дэвида Боуи
Теперь ее могут продать на аукционе за 12 тысяч долларов.
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Аукционист Коули Эббот в рамках Международного художественного
По словам аукциониста, история этой картины довольно необычна, так как изначально она была куплена всего на 4,09 доллара в центре пожертвований в канадском
Сейчас картина выставлена на продажу по цене 9 тысяч долларов, однако эксперты полагают, что она может уйти с молотка за 12 тысяч или больше, сообщается на сайте аукциона.
Екатерина Гура