19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые с помощью дронов узнали о дружбе косаток
Благодаря беспилотнику они смогли изучить социальное поведение китов.
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Исследователи из Университета Эксетера и Центра исследований китов (CWR) опубликовали результаты своего почти десятилетнего исследования косаток, которые они проводили в том числе и с помощью беспилотников.
До сих пор исследования социальных сетей касаток основывались на наблюдении за ними, когда они всплывают на поверхность, и записях того, какие киты находятся вместе. Однако такие данные были довольно размытыми, ведь киты с рождения находятся в одной большой группе. С помощью дронов специалисты смогли наблюдать за поведением косаток неограниченное время и эти данные раскрыли новые подробности их социальной жизни.
Одним из главных открытий стало дружеское поведение китов. Оказалось, что животные выбирали себе одного или несколько сородичей, с которым затем и проводили большую часть времени. Результаты показывают, что косатки, как правило, предпочитают заводить дружбу с особями того же пола и того же возраста.
Кроме того, оказалось, что главными «заводилами» в стае китов являются молодые особи. Именно вокруг них кипит жизнь и строятся социальные контакты. А вот чем старше становится кит, тем менее он расположен к общению.
Исследователи также рассказали, что косатки часто используют физический контакт, чтобы укрепить социальную связь, пишет Phys.org.
Екатерина Гура