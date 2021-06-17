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05:37 (мск), источник: Известия

Ученые указали на связь COVID-19 с развитием синдрома паркинсонизма

Индийские ученые из лаборатории стволовых клеток и нейродегенарации Школы естественных наук Бхаратидасана опубликовали исследование, в котором изучили связь потери обоняния у пациентов с коронавирусом и болезни Паркинсона (БП).

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Источник: РИА "Новости"

На мысль о связи двух этих состояний указывает тот факт, что зафиксированы случаи, когда у переболевших COVID-19 проявлялся синдром паркинсонизма. Это синдром, при котором замедленность и тремор — симптомы болезни Паркинсона — появляются из-за инфекции или травм.

Потеря обоняния в ряде случаев может быть связана с разрушением в мозгу инфицированных дофаминэнергических нейронов, которые секретируют дофамин. Нехватка этого гормона провоцирует у пациентов двигательные нарушения и развитие БП, считают ученые.

Кроме того, потеря возможности чувствовать запахи — важный симптом болезни Паркинсона.

«Сейчас многие ученые связывают коронавирусную инфекцию и нейродегенеративные заболевания, но доказательной базы пока нет — описано очень мало случаев. Но это не говорит о том, что такую связь не найдут в ближайшее время. Что касается нарушения обоняния, то оно может происходить по разным причинам: от нарушений целостности слизистой носа до поражения ЦНС. При болезни Паркинсона это связано именно с гибелью периферических нейронов. Что может быть и при коронавирусной инфекции», — рассказал «Известиям» невролог, врач-сомнолог отделения медицины сна клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Серго Центрадзе.

В статье индийских ученых описаны случаи остро развившегося двустороннего акинетико-ригидного синдрома — это двигательное расстройство, проявляющиеся замедлением активных движений и своеобразным повышением мышечного тонуса. Пациентам становилось лучше при определенной терапии левадопой — лекарством на основе предшественников дофамина, который назначают при БП.

«При болезни Паркинсона есть дофаминовая недостаточность, которая проявляется двигательными нарушениями и у части пациентов нарушением обоняния. В статье обсуждается, что после COVID-19 в единичных случаях у пациентов фиксировали синдром паркинсонизма. Предположительно, такой синдром связан с воспалительными изменениям в ткани головного мозга. Но непонятно, вызвано это воспаление самим вирусом, токсической реакцией или аутоиммунной агрессией», — рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Минаева.

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