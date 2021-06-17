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01:13 (мск), источник: Газета.Ру

Нужны две дозы: Проценко рассказал о заболевших COVID-19 после вакцинации

Проценко заявил, что большинство заболевших получили только первый компонент вакцины.

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Источник: РИА "Новости"

После прививки заражаются коронавирусом в основном те, кто успел получить только первый компонент вакцины, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Кроме того, у 8−10% людей антитела не вырабатываются даже после введения двух доз препарата.

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Главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко в прямом эфире в Instagram рассказал, что случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 среди вакцинированных россиян встречались в основном у тех, кто получил только первой компонент вакцины.

По его словам, первый подобный случай был зафиксирован 30 декабря 2020 года, а к 16 июня было зарегистрировано 136 пациентов с коронавирусом нового типа, которые были до этого привиты препаратом против COVID-19. Проценко объяснил, что всего через больницу в Коммунарке за этот период прошли 23 280 заразившихся.

«Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных, но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации, получилось пять — шесть дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней», — отметил врач.

Он также заявил, что переболевшим коронавирусом стоит вакцинироваться примерно через 7−8 месяцев после перенесенной болезни.

«Уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8−9 месяцев снижается», — подчеркнул Проценко.

При этом, согласно статистике, у 8−10% людей антитела не вырабатываются даже после прививки, тогда как в остальных 90% организм показывает желанный иммунный ответ. Проценко назвал это «хорошей цифрой».

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По мнению главврача, в ближайшие полгода специалисты проанализируют состояние первых добровольцев вакцинирования, чтобы понять, как долго удерживается иммунный ответ на препарат, передает РИА «Новости».

Он также назвал вакцинацию единственным способом победить пандемию и заявил, что считает приемлемой обязательную вакцинацию.

«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — сказал специалист.

Проценко также заявил, что «считает нормальным инструментом» паспорта вакцинации, потому что они позволят простимулировать поездки по России и за границу.

После вакцинации от коронавируса можно заболеть COVID-19, подтверждают в Роспотребнадзоре. «После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве указали, что при появлении у привитого человека симптомов, в частности ОРВИ, следует немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. В службе отметили, что вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста, поскольку при тестировании у человека проверяется наличие активного заболевания, а не его иммунитет.

При этом вторая доза вакцины не вводится, если пациент заболел COVID-19 после первой прививки, уточнили в ведомстве.

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«Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, — личный выбор каждого», — заявили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на вечер 16 июня в России зафиксировано 5 249 990 случаев заражения коронавирусом нового типа и 127 576 смертей. За последние сутки число выявленных зараженных выросло на 13 397 человек, 396 человек скончались.

«Эпидемическая ситуация расценивается как неблагополучная и продолжает ухудшаться», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Москве власти объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Аналогичное решение о вакцинации для отдельных категорий приняли власти Московской области. В Крыму и Нижегородской области ужесточили ограничительные меры.

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