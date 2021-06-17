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04:12 (мск), источник: Газета.Ру

Немецкая вакцина от COVID-19 оказалась эффективна на 47%

Эффективность вакцины от коронавируса нового типа CVnCoV, созданной немецкой фармацевтической компанией CureVac, составила 47%, сообщается на сайте разработчика.

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Источник: AFP 2021

«CVnCoV продемонстрировала промежуточную эффективность 47% против болезни COVID-19 любой степени тяжести и не соответствовала заранее определенным критериям статистического успеха», — говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. При этом было изучено 134 случая заражения коронавирусом после введения второй дозы препарата, из них 124 случая были включены в анализ.

«Только один случай был связан с исходным вирусом SARS-CoV-2. Более половины случаев (57%) были вызваны вариантами патогена, вызывающими беспокойство», — отмечают создатели вакцины.

В CureVac отмечают, что эффективность вакцины зависит от возраста пациентов и варианта коронавируса.

Ранее сообщалось, что испытания собственной вакцины от коронавируса начали в Белоруссии.

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