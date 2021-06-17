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04:44 (мск), источник: Газета.Ру

Китай впервые запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

Китай запустил свой первый пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции «Тяньгун».

Источник: AFP 2021

На борту корабля находятся трое космонавтов Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

Запуск состоялся по графику, в 04:22 мск, с площадки на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Для вывода корабля на орбиту используется ракета-носитель Long March-2 °F Y12.

Космонавты отправятся к выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ», чтобы начать строительство и расширение новой орбитальной станции.

15 мая Китай впервые в своей истории успешно посадил космический аппарат «Тяньвэнь» на поверхность Марса. 19 мая были опубликованы первые фотографии и видеозаписи аппарата с Марса.

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