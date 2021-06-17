10:38 (мск), источник: Life.ru
В ПФР рассказали о влиянии армейской службы на размер пенсии
Там отметили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.
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Срочная служба в армии зачитывается в трудовой стаж, при этом за один год начисляется 1,8 коэффициента. Об этом сообщили в
«Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента», — приводит сообщение
Там добавили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.
Число пенсионных коэффициентов, которые начисляются человеку за время официального трудоустройства, зависит от стажа и суммы страховых взносов. При назначении пенсии их складывают. Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.