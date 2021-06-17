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10:45 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили об обмане с «бесплатными» медобследованиями

Чтобы не попасться на уловку, следует проверить клинику, от которой поступает предложение, на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения о ней других пациентов.

Источник: РИА "Новости"

Предложения по телефону пройти «бесплатные» обследования чаще всего поступают от сомнительных клиник и «клиник-однодневок».

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Несмотря на то что названия акций или медучреждений схожи с названиями государственных программ и сервисов, таковыми они не являются. Об этом рассказал управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «Сбер. Здоровье» Александр Ориновский.

«Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной», — объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Ориновский посоветовал проверить клинику, от которой поступает предложение, на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения о ней других пациентов. Эксперт отметил, что клиники с хорошей репутацией всегда ответят на вопросы и не станут предлагать услуги, не имеющие отношения к акции.

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