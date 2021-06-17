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07:58 (мск), источник: РБК

Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

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Источник: РИА "Новости"

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сообщила Фунтусова.

Речь идет о работниках образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы обслуживания, сфер ЖКХ и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат.

Обязательная вакцинация этих сотрудников начнется с понедельника.

Сахалинская область стала четвертым регионом страны, где ввели обязательную вакцинацию, после Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.

Как пишет Sakhalin.info, работники, отказавшиеся от прививки, будут отстранены от работы, вернуться к которой они смогут только после инъекции. В организациях и учреждениях должны вакцинироваться не менее 60% сотрудников.

Выступая на брифинге 17 мая, Фунтусова отметила, что Сахалинская область отстает по темпам вакцинации, эпидемическая ситуация в регионе ухудшается — сейчас область занимает восьмое место по России по уровню распространения COVID-19 (коэффициент 1,7−1,9). Главный санитарный врач напомнила, что 11 мая Сахалин по показателю был на 82-м месте, а 22 мая — на 25-м.

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Первой обязательную вакцинацию на фоне роста заболеваемости объявили сласти столицы 16 июня. 60% сотрудников организаций необходимо поставить первую инъекцию вакцины до 15 июля, вторую — до 15 августа. Как сообщала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, под обязательную вакцинацию попадают около 2 млн москвичей, часть из них уже сделали прививку.

Как объяснял Сергей Собянин, вакцинация является личным делом каждого до того момента, пока человек сидит дома. «Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — сказал Собянин.

Вслед за Москвой аналогичное постановление выпустил главный санитарный врач Подмосковья. За ними последовала Кемеровская область. Во всех регионах списки подлежащих обязательной иммунизации примерно совпадают: это работники сфер услуг, развлечений, общепита, социальных служб, торговли, госучреждений и муниципальных организаций.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также не исключил введение обязательной вакцинации. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе усложняется, но она далека от московской.

В региональном управлении Роспотребнадзора Бурятии сообщили РБК, что «вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия о вакцинации населения против COVID-19 находится на рассмотрении».

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