Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сообщила Фунтусова.
Речь идет о работниках образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы обслуживания, сфер ЖКХ и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат.
Обязательная вакцинация этих сотрудников начнется с понедельника.
Сахалинская область стала четвертым регионом страны, где ввели обязательную вакцинацию, после Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.
Как пишет Sakhalin.info, работники, отказавшиеся от прививки, будут отстранены от работы, вернуться к которой они смогут только после инъекции. В организациях и учреждениях должны вакцинироваться не менее 60% сотрудников.
Выступая на брифинге 17 мая, Фунтусова отметила, что Сахалинская область отстает по темпам вакцинации, эпидемическая ситуация в регионе ухудшается — сейчас область занимает восьмое место по России по уровню распространения COVID-19 (коэффициент 1,7−1,9). Главный санитарный врач напомнила, что 11 мая Сахалин по показателю был на 82-м месте, а 22 мая — на 25-м.
Первой обязательную вакцинацию на фоне роста заболеваемости объявили сласти столицы 16 июня. 60% сотрудников организаций необходимо поставить первую инъекцию вакцины до 15 июля, вторую — до 15 августа. Как сообщала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, под обязательную вакцинацию попадают около 2 млн москвичей, часть из них уже сделали прививку.
Как объяснял Сергей Собянин, вакцинация является личным делом каждого до того момента, пока человек сидит дома. «Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — сказал Собянин.
Вслед за Москвой аналогичное постановление выпустил главный санитарный врач Подмосковья. За ними последовала Кемеровская область. Во всех регионах списки подлежащих обязательной иммунизации примерно совпадают: это работники сфер услуг, развлечений, общепита, социальных служб, торговли, госучреждений и муниципальных организаций.
Губернатор Амурской области Василий Орлов также не исключил введение обязательной вакцинации. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе усложняется, но она далека от московской.
В региональном управлении Роспотребнадзора Бурятии сообщили РБК, что «вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия о вакцинации населения против COVID-19 находится на рассмотрении».