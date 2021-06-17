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09:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Пара хотела сделать милое фото с лошадьми, а получился мем. Вы должны его увидеть

Тот случай, когда результат получился лучше ожидаемого.

На днях Аманда Экштейн и Фил Вернер из США в честь скорого прибавления в семье организовали «беременную» фотосессию. Для съемки они пригнали нескольких своих лошадей, чтобы животные красиво постояли на фоне. Однако коня по имени Бакшот роль всего лишь массовки явно не устроила.

После нескольких первых кадров конь ушел с заднего плана и встал рядом с хозяевами. Более того, он отреагировал на шутку фотографа: «Ну ты хотя бы улыбнись, что ли» — и Бакшот действительно сделал это!

По словам фотографа, это было так неожиданно, что никто из участников съемки не смог сдержать смеха. Однако еще смешнее было потом просматривать получившиеся кадры.

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