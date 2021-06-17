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11:16 (мск), источник: Daily Storm

Не ломайте жизнь маленькой девочке: отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать его дочь

Андрей Сапега также обратился к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой помочь организовать встречу с президентом Белоруссии.

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги (против нее возбудили два дела) Андрей Сапега записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В нем мужчина попросил помиловать его дочь, пообещав, что она больше никогда не преступит закон. Сапега также обратился к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, чтобы тот помог организовать встречу с Лукашенко, который планирует прибыть в регион.

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«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», — сообщил Сапега.

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Он отметил, что до встречи с основателем Telegram-канал NEXTA его дочь была «обычной девушкой» и во время протестов в Минске была в Литве.

«Если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе», — добавил мужчина.

«Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям», — подчеркнул Сапега.

В этом же обращении он попросил Кожемяко помочь организовать личную встречу с Лукашенко.

«Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить», — сказал Сапега.

﻿14 июня глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал, что Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 УК РБ («Участие в массовых беспорядках»). Кроме того, против нее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК РБ («Разжигание социальной вражды и розни»).

Адвокат Сапеги Александр Филанович ранее сообщил, что одно дело было заведено в день задержания девушки, то есть 23 мая, второе — 25 мая. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

23 мая коммерческий лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил от белорусских диспетчеров сообщение, что самолет заминирован. Экипажу было предложено сесть в Минске. До аэропорта самолет сопровождал истребитель МиГ, который был поднят в воздух по личному приказу Лукашенко.

На Западе этот инцидент назвали воздушным пиратством, главной целью которого было задержание оппозиционного журналиста, экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Кроме того, вместе с молодым человеком была задержана его подруга, россиянка Софья Сапега.

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