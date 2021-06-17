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11:24 (мск), источник: ТАСС

ФСИН составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных

Его возглавили Пушкин, Есенин и Лермонтов.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как сообщили в четверг в пресс-бюро ФСИН, по итогам опроса самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах стал Александр Пушкин, на втором месте Сергей Есенин, на третьем Михаил Лермонтов.

Рейтинг самых читаемых поэтов выглядит следующим образом: Пушкин, Есенин, Лермонтов, Высоцкий, Блок, Цветаева, Ахматова, Маяковский, Бродский, Твардовский, Некрасов и Пастернак.
ФСИН

Среди наиболее читаемых произведений Пушкина оказались «Сказка о царе Салтане», «Я помню чудное мгновенье», «Евгений Онегин», «Признание». Наиболее востребованными произведениями Есенина стали «Письмо к женщине», «Письмо матери», а среди стихотворений Лермонтова чаще всего читают «Парус» и «Кавказ».

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Популярными среди заключенных также оказались «Я не люблю…» Владимира Высоцкого, «Незнакомка», «Друзьям…» Александра Блока, «Не хочу ни любви, ни почестей» Марины Цветаевой, «Я научилась просто мудро жить» и «Родная земля» Анны Ахматовой.

Из произведений Маяковского чаще всего читают «Стих о советском паспорте». Среди стихотворений Бродского наиболее востребованным стало «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…». В рейтинг любимых произведений среди заключенных также попал «Василий Теркин» Александра Твардовского, «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова и «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака.

Рейтинг наиболее читаемых авторов стихотворений в местах лишения свободы составлен в рамках акции «Твои друзья — книги». Она стартовала в учреждениях уголовно-исполнительной системы с 15 июня.

В рамках акции пройдут литературные вечера, встречи с авторами и деятелями культуры, представителями библиотек, музеев, общественных организаций.

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