11:24 (мск), источник: ТАСС
ФСИН составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных
Его возглавили Пушкин, Есенин и Лермонтов.
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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как сообщили в четверг в
Рейтинг самых читаемых поэтов выглядит следующим образом: Пушкин, Есенин, Лермонтов, Высоцкий, Блок, Цветаева, Ахматова, Маяковский, Бродский, Твардовский, Некрасов и Пастернак.
Среди наиболее читаемых произведений Пушкина оказались «Сказка о царе Салтане», «Я помню чудное мгновенье», «Евгений Онегин», «Признание». Наиболее востребованными произведениями Есенина стали «Письмо к женщине», «Письмо матери», а среди стихотворений Лермонтова чаще всего читают «Парус» и «Кавказ».
Популярными среди заключенных также оказались «Я не люблю…» Владимира Высоцкого, «Незнакомка», «Друзьям…» Александра Блока, «Не хочу ни любви, ни почестей» Марины Цветаевой, «Я научилась просто мудро жить» и «Родная земля» Анны Ахматовой.
Из произведений Маяковского чаще всего читают «Стих о советском паспорте». Среди стихотворений Бродского наиболее востребованным стало «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…». В рейтинг любимых произведений среди заключенных также попал «Василий Теркин» Александра Твардовского, «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова и «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака.
Рейтинг наиболее читаемых авторов стихотворений в местах лишения свободы составлен в рамках акции «Твои друзья — книги». Она стартовала в учреждениях
В рамках акции пройдут литературные вечера, встречи с авторами и деятелями культуры, представителями библиотек, музеев, общественных организаций.