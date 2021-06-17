Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 июняПоявление Polaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
37Художники нарисовали плакаты для городов России
12Встреча президентов России и США
11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В Индии выявили заражение четвертым видом плесени у переболевшего коронавирусом

Врачи в Индии обнаружили у мужчины, перенесшего COVID-19, заражение зеленым грибком, сообщили в департаменте здравоохранения штата Мадхья-Прадеш. Это уже четвертый вид грибковой плесени, выявленный у переболевших коронавирусом. Ранее медики обнаруживали черную, белую и желтую плесень.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:52 (мск)В России за сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Заболевший — 34-летний житель города Индаур. Инфекция поразила 90% его легких. После выздоровления врачи выявили у мужчины зеленую плесень — вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.

«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания зеленой плесенью в стране», — сказала журналистам представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари (цитата по ANI).

Весной в Индии на фоне пандемии коронавируса участились случаи поражения людей мукормикозом — редкой инфекцией, которую также называют «черный грибок». Врачи предполагали, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом стероидов, применяющихся при лечении COVID-19. Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное коронавирусом, но в то же время снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Доступ к порно будет предоставляться через Госуслуги
Врезал ему прямо там на Совбезе: почему Грачев не хотел ввода войск в Чечню
Трамп: США ничего не получили в результате саммита в Женеве
Чем грозит покупка сертификатов о вакцинации без прививки
Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать его дочь
Потерявшему сознание на Евро игроку установят кардиостимулятор
В России за сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев COVID-19
Найден один из крупнейших алмазов в мире
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Горячие темы на Авто
Допрыгались 166
А как же запад и юг? 147
Как вы это воспримите.... 103
Вид развлечения что ли ?---- 96
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Как Нагиев успокоил рыдающую участницу "Голоса"?
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Новости партнеров
Как понять, что переболел COVID бессимптомно: 7 признаков
Признала Крым: у России появилась мощная поддержка
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Женщина приютила пухлую кошку без хвоста. Утром оказалось, что это не кошка
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь