11:00 (мск), источник: Коммерсантъ
В Индии выявили заражение четвертым видом плесени у переболевшего коронавирусом
Врачи в Индии обнаружили у мужчины, перенесшего COVID-19, заражение зеленым грибком, сообщили в департаменте здравоохранения штата
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Заболевший — 34-летний житель города Индаур. Инфекция поразила 90% его легких. После выздоровления врачи выявили у мужчины зеленую плесень — вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.
«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания зеленой плесенью в стране», — сказала журналистам представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари (цитата по ANI).
Весной в Индии на фоне пандемии коронавируса участились случаи поражения людей мукормикозом — редкой инфекцией, которую также называют «черный грибок». Врачи предполагали, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом стероидов, применяющихся при лечении COVID-19. Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное коронавирусом, но в то же время снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.