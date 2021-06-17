Разработчик «ЭпиВакКороны» сообщил о снижении уровня антител у добровольцев

«По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов в эфире канала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее гендиректор «Вектора» утверждал, что ожидает формирования иммунитета к COVID-19 на год после вакцинации «ЭпиВакКороной». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что надеется на пожизненное действие вакцины «Спутник V». До этого он говорил, что «Спутник V» может дать иммунитет на два года, а его однокомпонентный вариант — на три-четыре месяца.
16 июля власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников предприятий из отдельных сфер деятельности, в частности торговли и общественного питания. Штрафы для бизнеса за невыполнение требований о вакцинации составят от 30 тыс. до 1 млн руб., сообщал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что об обязательной вакцинации на федеральном уровне речи не идет.